السيسي لحميدتي: مصر تدعم اختيارات الشعب السوداني

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، والفريق أول حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، تطورات الموقف الحالي في السودان، كما تناول بعض جوانب العلاقات الثنائية، وفي مقدمتها مشروعات الربط الكهربائي بين البلدين.

وصرح بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة مصر، أن السيسي أكد على الموقف الاستراتيجي الثابت لمصر تجاه دعم استقرار وأمن السودان وشعبه الشقيق، وأكد أن مصر تدعم اختيارات الشعب السوداني للحفاظ على الدولة السودانية وترحب باستضافة أي حوار لكافة أطياف الشعب السوداني.

خيارات الشعب السوداني

وأكد الرئيس المصري متابعته الحثيثة لكافة التطورات الراهنة على الساحة السودانية، مؤكدًا مساندة مصر لإرادة وخيارات الشعب السوداني الشقيق في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة، ومعربا عن استعداد مصر لتقديم كل سبل الدعم للأشقاء في السودان لتجاوز هذه المرحلة بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوداني بعيدًا عن التدخلات الخارجية.

وبحسب العربية نت أوضح المتحدث الرسمي أن الفريق أول حميدتي نقل تحيات الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، مؤكدًا التقارب الشعبي والحكومي المتأصل بين مصر والسودان، ومشيدًا بالجهود القائمة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين، والدعم المصري غير المحدود للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي الهام الذي يمر به.

Advertisements

واستعرض نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي تطورات الأوضاع في السودان والجهود المبذولة للتعامل مع المستجدات في هذا الصدد، بما فيها التوقيع مؤخرًا على الاتفاق السياسي الخاص بترتيبات المرحلة الانتقالية مع تحالف “الحرية والتغيير”، معربًا في هذا الخصوص عن تقدير بلاده لدور مصر الداعم للسودان، خاصة من خلال رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي، والذي يساهم بشكل فعال في دفع الجهود القائمة لمؤازرة السودان على النجاح في تحقيق استحقاق المرحلة الراهنة.

وذكر السفير بسام راضي أن الرئيس السيسي أعرب عن ثقته في قدرة الشعب السوداني ومؤسسات الدولة على استعادة الاستقرار وتحقيق الأمن والحفاظ على مقدرات دولة السودان، مؤكدًا أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية الرامية لمساعدة السودان الشقيق على تحقيق استحقاقات هذه المرحلة ومواجهة الأزمة الاقتصادية لما فيه صالح الشعب السوداني.

وخلال اللقاء تم التوافق بين الجانبين حول استمرار التنسيق المشترك والتشاور المكثف بهدف التباحث حول أفضل السبل للمساهمة في التعامل مع المستجدات الراهنة على الساحة السودانية، سعيًا نحو إيجاد رؤية واضحة وطويلة الأمد لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين للشعب السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)