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شغب في سجن برازيلي يسفر عن مقتل 52 شخصاً

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ذكرت سلطة السجون بولاية بارا البرازيلية إن ما لا يقل عن 52 نزيلا لقوا حتفهم، بينهم 16 ذبحا، في أعمال شغب بدأت صباح اليوم الاثنين بالولاية الواقعة في شمال البرازيل.

وكانت أعمال الشغب تلك أحدث اضطرابات دامية من هذا القبيل في البرازيل، إحدى أكثر دول العالم عنفا. وكانت السلطات عثرت على ما لا يقل عن 40 سجينا مخنوقين في أواخر مايو أيار في سجن بمدينة ماناوس.

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