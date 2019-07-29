الصحة: السودان خالي من مرض الإيبولا…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شدد وكيل وزارة الصحة الاتحادية المكلف د.سليمان عبدالجبارعلى أهمية الإستعداد المبكر لمرض الإيبولا وتقوية المجهودات بجانب الرصد والمتابعة واستصحاب التجارب الإقليمية للمرض.

وأكد عبدالجبار لدى مخاطبته ورشة العمل الوطنية لتقييم الاستعداد والجاهزية العملية لاحتمالية مرض الإيبولا الفيروسي الوارد عبر الحدود، والتي نظمتها وزارة الصحة الاتحادية ممثلة في إدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بفندق كورنثيا بالخرطوم اليوم، عدم تسجيل حالات إصابة بالمرض في السودان أو في دولة جنوب السودان، لافتا إلى أن حدود السودان مع دولة الجنوب من أطول الحدود مقارنة بالدول الأخرى.

وقال عبدالجبار إن الغرض من الورشة الوقوف على الخطة التي أعدت للاستعداد مضيفاً أن المرض من الأمراض الفتاكة ويسبب نسبة عالية جدا من الوفيات، مؤكداً على رفع مستوى الحذر وتطبيق الحماية وضرورة حماية المواطنين.

من جانبه، أكد مدير إدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة بالصحة الاتحادية د.بابكر المقبول، على استعداد وزارته وتكوين الخطة الشاملة لتقوية الرصد المرضي والاكتشاف المبكر وتقوية المختبرات بجانب التوعية الصحية.

ووجه المقبول بتطوير الكوادر الصحية وتقوية نظام المعلومات بجانب تضافر الجهود مع الجهات ذات الصلة لحماية البلاد من هذا المرض، وشدد على ضرورة حماية المداخل الجوية والحدودية.

في وقت كشف فيه ممثل منظمة الصحة العالمية د.عماد أحمد إسماعيل أن نسبة الوفيات جراء المرض بدولة الكنغو بلغت 1702 حالة وفاة من جملة 2526 حالة إصابة مؤكدا على توفير الدعم التقني لوزارة الصحة الاتحادية فضلا عن توفير المستهلكات ومعينات العمل وأجهزة الكشف.