مقتل خمسة متظاهرين بينهم اربعة طلاب بالابيض…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قتل خمسة متظاهرين من بينهم أربعة طلاب، بالرصاص، اليوم الاثنين، في مدينة الأُبيض حاضرة ولاية شمال كردفان وأصيب عدد آخر بجروح، كما ذكرت لجنة أطباء السودان المركزية.

واندلعت المظاهرات، في المدينة، احتجاجاً على قطع الكهرباء، وأزمة الوقود والخبز. وأظهر مقطع فيديو، نشره تجمع المهنيين السودانيين، على صفحتهم الرسمية بالفيسبوك، لحظة إطلاق النار على الطلاب، الذين خرجوا من المدارس وانضموا إلى المظاهرة.

ومن جهتها، أفادت لجنة الأطباء السودانية، في منشور على فيسبوك، بارتقاء 5 شهداء إثر اصابتهم اصابات مباشرة، برصاص قناصة، بمدينة الأبيض، بعد خروجهم بموكب الثانويات السلمي”. وأشارت اللجنة إلى أن 4 قتلى هم من الطلاب، أما القتيل الخامس فهو مواطن مشارك في التظاهرة.

من جانبها قررت لجنة أمن ولاية شمال كردفان تعليق الدراسة بمرحلتي الأساس والثانوي لجميع مدارس الولاية وناقشت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة والي ولاية شمال كردفان المكلف رئيس لجنة أمن الولاية اللواء الركن الصادق الطيب عبدالله ناقشت الأحداث المؤسفة التي جرت صباح يوم الاثنين بمدينة الابيض.