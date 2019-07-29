مناوي: الدولة العميقة ليست حكراً على الوطني بل تشمل الاحزاب المختزلة في بيوتات محددة…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أقرّ رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي، بأنّ الدولة العَميقة لا تَشمل المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، بل تمتد لتشمل المُعارضة والأحزاب السِّياسيَّة التي تختزل نفسها في شخصياتٍ وبيوتاتٍ مُحَدّدةٍ.

وقال مناوي في حوارٍ له إنّ الكَثير من الدِّماء سُفِكَت في كل الانتفاضات السّابقة، المُستفيدون من ذلك قلّةٌ قَليلةٌ، وأكّد ضرورة تفكيك الدولة العَميقة بكل المُؤسّسات، وأضَافَ بأنّ إثنيات مُحَدّدَة هي من تمتلك وتتحكّم في الكليات التّعليميّة الخَاصّة والعسكرية بينما بقية أبناء السودان هم “حطب النار” – حسب وصفه، وأكد مناوي أنّ الحركات المُسلّحة أحوج ما تكون للإسراع في تشكيل الحكومة، وكشف أنّ حُضُورهم الى الخرطوم سيكون قريباً لفتح صفحة جديدة.