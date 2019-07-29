تحويل تحويل مقر محكمة المخلوع إلى الخرطوم بحري…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كَشَفَت مَصَادِر، عَن إحالة مَلف مُحاكمة الرئيس السَّابق عمر البشير إلى مَحكمة بحري وسط.وقَالَت المَصَادر إنّه تمّ تحديد محكمة بحري بدلاً من محكمة الأراضي بالديم التي حُدِّدت سابقاً لأسبابٍ من بينها دَواعٍ أمنيةٍ تتعلّق بموقعها، وأضَافَت بأنّ المَوعد المُحَدّد كما هو بَعد غدٍ الأربعاء، للجلسة الأولى في تُهمٍ تتعلّق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام. وكَانَت النيابة وجّهت للبشير تُهماً تتعلّق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام. المادة السابقة العسكري يشدد على خروج الحكومة من النشاط التجاري للنهوض بالاقتصاد…. المقالة القادمة مناوي: الدولة العميقة ليست حكراً على الوطني بل تشمل الاحزاب المختزلة في بيوتات محددة…

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