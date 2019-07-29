العسكري يشدد على خروج الحكومة من النشاط التجاري للنهوض بالاقتصاد….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

رَهَنَ رئيس اللجنة الاقتصاديّة بالمجلس العسكري اللواء ركن إبراهيم جابر، حُدُوث نهضة اقتصادية في البلاد في حال الاهتمام بالزراعة والمُنتجين، وانتقد وجود آلاف الأفندة البُور مع استيراد القمح بملايين الدولارات سنوياً، وعزا عدم الاستفادة من الموارد الكبيرة لسُوء إدارتها وتطبيق السِّياسات.

وَدَعَا جابر خلال تَدشين مُبادرة اتّحاد أصحاب العمل للإصلاح الاقتصادي في مَرحلة الانتقال أمس، القِطَاع الخَاص للإسهام بصُورةٍ كَبيرةٍ في نَهضة الاقتصاد، وَأَكّدَ أهمية خُرُوج الحكومة من النّشاط التِّجاري، وقال إنّ مُهمّة الدولة توفير الاحتياجات الاستراتيجية ووضع السِّياسَات ومُعَالَجَة المُشكلات، ونادى بوضع رُؤيةٍ كليةٍ وشَفّافةٍ، والتّفكير بعقلٍ جَمعي للخُرُوج من الأزمة الاقتصاديّة.

من جانبه، قال نائب رئيس اتّحاد أصحاب العَمل يوسف أحمد يوسف، إنّ استعراض المُبادرة يستهدف الوصول الى رؤية نهائية حَولها ورفعها للحكومة الانتقاليّة القَادمة، وأعلن استعداد القطاع الخاص للتّعاوُن المُطلق من أجل بناء اقتصاد قوي يُحقِّق للشعب الاستقرار والرفاهية، وتَعَهّدَ بإزالة كل المُعوقات، ونوّه إلى أنّ الأوراق أُعدّت بواسطة علماءٍ وباحثين.