قرعة ولا عقوبة!!!.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*قرعة أفريقيا رمتنا مع الجزائر

*سكتنا

*ما قلنا شيء

*قامت قرعة بطولة العرب شافت سكاتنا ده ورمتنا ليك في المغرب

*وموش المغرب ساي

*الوداد

*آخر بطل لأفريقيا قبل الكورة المعادة

*الله يسألكم دي قرعة دي؟؟

*دي قرعة ولاعقوبة؟؟؟؟

*يمكن يا أسد الفيفا جاب جواب قمتوا أهملتوه كالعادة

*قامت الفيفا عاقبتنا بالقرعة الأفريقية

*وقامت قرعة العرب كسرت تلج للفيفا وعاقبتنا عربياً

*معقولة!!!

*الجزائر بي جهة والمغرب بجهة؟؟؟

*والمحزن أن الجزائر خايفة مننا موت

*والمغرب فتحت بوستات من أسي تواسي الوداد في حظو العاثر الرماهو في طريق المريخ

*قلت المحزن

*لأن الجزائر والمغرب حكمهن كان بناء على سمعة المريخ القديمة

*بالذات مريخ ٢٠١٥ و٢٠١٧ ومريخ عرب ٢٠١٨

*ومادروا أن مريخ معسكر الدمازين راس حربة صريح مافيهو

*إعداد يساوي واحد بالمائة من إعداد ٢٠١٥ مافيهو

*جاهزية مالية فورية تعينه على تدارك المشكلات التي تقابله بسرعة مافيهو

*ولا مليم

*وضع بالجد أليم

*لذا نزلت القرعة علينا كالعقوبة

*وعقوبة لا تخضع لاستئناف

*عاد القرعة بستأنفوها كيفن؟؟؟

*أيها الناس

*تتذكروا لما غلبنا الترجي واحد بس بام درمان!

*وقتها كتبت وكلي ثقة

*الترجي يشوف كونفدرالتو وين

*وقد كان

*ولج هدف ضفر شباك الترجي بتونس

*فولجنا لمجموعات أفريقيا

*والترجي شاف كونفدرالتو وين

*ماكنت حاوي

*ولكن إعداد المريخ واستعداده وثقة الجمهور ونجاعة غرزة ونوعية اللاعبين وجاهزية المجلس المادية

*كلها كانت معطيات أفادتني حينما كتبت الترجي يشوف كونفدرالتو وين

*الآن ماهو المتوفر من تلك المعطيات؟؟؟

*الإجابة عليك يا صديقي أسد

*والرأي عندي

*إن معطيات اليوم هي التي أججت خوفنا من القرعة

*سودانير المابتطير دي

*ترميها القرعة مع الجزائر والمغرب

*والله تبقى ملك الجو بدون منازع

*طالما معطيات تشغيلها هي نفسها معطيات تأهيل وإعداد المريخ لهذا الموسم

*السنة الفاتت نقاطة البطولة العربية مشت الحال

*السنة دي خريف نقاطة العرب غائب

*بيعوا خط هثرونا لحقونا سودانير عشان تسيرونا

*حيرتونا

*المهم

*والناس جايطة تناقش في الكلام بتاع فض الالتزام

*اتذكرت فيلم هندي قدييييييم

*زمن السينما بتعمل دورين

*فيلم فيهو إقطاعي مستأجر ليهو بلطجية وكتائب ظل وهنود ملثمين

*وطايح ليك في الهنود المساكين

*حقارة زي الحقارة وكضب زي الكضب

*المهم

*الهنود المساكين فاض بيهم

*وقالوا بهارتي برهان بالكل

*بالعربي يعني قرفنا وبالبرهان والدليل

*الإقطاعي لملم عصاباتو وركبوا ليك سطوح قطر كلكتا

*من كلكتا لي بومباي هرسوا ليك الهنود هرس

*قرضوا نص الهند

*لاخلو كبير ولا هندي صغير

*لاخلو راجل ولا مرة

*ياخ الهنديات ديل تلقاهن ميتات واقعات في الشوارع وعلى الحقول

*والشعور دي مكشحة من بعيد تقول شوارع زلط

*هندستان كاليووو

*يعني ما فضلت في الهند كبد رطبة

*الجريمة هزت الهند وباكستان وأفغانستان

*الوكت داك أفغانستان مافيها طالبان

*طالب واحد وكان بقرا بالمساء

*المهم

*الشرطة زعلت وقررت القبض على القتلة إرضاءً لأرواح الشهداء ودموع الأحياء

*تحرك تيم ضخم من الشرطة بقيادة اللواء راميش بالكل مهراجا

*وبعد معارك ضارية مع القتلة

*تم القبض عليهم وترحيلهم لمكتب اللواء راميش

*وراميش كان راجيهم بفارغ الصبر

*قال ليهم دخلوهم

*كان المشهد مهيباً

*وفلاش باك لفديوهات الشهداء وجثثهم المتناثرة

*وصور كنداكات الريف الهندي ملقاة على قارعة الطريق

*طريق كلكتا بومباي

*ثم لقطة للباب يفتح ويدخل عبره القتلة الأربعة

*راميش قال للضابط المرافق للقتلة

*بجا

*تم كهيه بازداش تركومي بهادر بونا بومبي تم كلكتا تم إقناع ساسي شابور فور؟؟؟

*بالكل نهيييييييي

*وانتهى الفيلم

*ومعنى كلامو يا أخي الكريم

*الناس مجدعة جثث من بونا لي بومباي لي كلكتا داير تقنعني كتلوهم الأربعة ديل بس؟؟؟ بالطبع لن تستطيع إقناعي لن تستطيع

*أيها الناس

*إن تنصروا الله ينصركم

*آها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*والينا

*إنت متأكد ولايتك دي مدينة؟؟؟

*أُمال القرية ضلمتها كيف يا والينا؟؟؟

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال قايلننا هنود

والى لقاء

سلك