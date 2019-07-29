قرعة ولا عقوبة!!!.. بقلم بابكر سلك

- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*قرعة أفريقيا رمتنا مع الجزائر
*سكتنا
*ما قلنا شيء
*قامت قرعة بطولة العرب شافت سكاتنا ده ورمتنا ليك في المغرب
*وموش المغرب ساي
*الوداد
*آخر بطل لأفريقيا قبل الكورة المعادة
*الله يسألكم دي قرعة دي؟؟
*دي قرعة ولاعقوبة؟؟؟؟
*يمكن يا أسد الفيفا جاب جواب قمتوا أهملتوه كالعادة
*قامت الفيفا عاقبتنا بالقرعة الأفريقية
*وقامت قرعة العرب كسرت تلج للفيفا وعاقبتنا عربياً
*معقولة!!!
*الجزائر بي جهة والمغرب بجهة؟؟؟
*والمحزن أن الجزائر خايفة مننا موت
*والمغرب فتحت بوستات من أسي تواسي الوداد في حظو العاثر الرماهو في طريق المريخ
*قلت المحزن
*لأن الجزائر والمغرب حكمهن كان بناء على سمعة المريخ القديمة
*بالذات مريخ ٢٠١٥ و٢٠١٧ ومريخ عرب ٢٠١٨
*ومادروا أن مريخ معسكر الدمازين راس حربة صريح مافيهو
*إعداد يساوي واحد بالمائة من إعداد ٢٠١٥ مافيهو
*جاهزية مالية فورية تعينه على تدارك المشكلات التي تقابله بسرعة مافيهو
*ولا مليم
*وضع بالجد أليم
*لذا نزلت القرعة علينا كالعقوبة
*وعقوبة لا تخضع لاستئناف
*عاد القرعة بستأنفوها كيفن؟؟؟
*أيها الناس
*تتذكروا لما غلبنا الترجي واحد بس بام درمان!
*وقتها كتبت وكلي ثقة
*الترجي يشوف كونفدرالتو وين
*وقد كان
*ولج هدف ضفر شباك الترجي بتونس
*فولجنا لمجموعات أفريقيا
*والترجي شاف كونفدرالتو وين
*ماكنت حاوي
*ولكن إعداد المريخ واستعداده وثقة الجمهور ونجاعة غرزة ونوعية اللاعبين وجاهزية المجلس المادية
*كلها كانت معطيات أفادتني حينما كتبت الترجي يشوف كونفدرالتو وين
*الآن ماهو المتوفر من تلك المعطيات؟؟؟
*الإجابة عليك يا صديقي أسد
*والرأي عندي
*إن معطيات اليوم هي التي أججت خوفنا من القرعة
*سودانير المابتطير دي
*ترميها القرعة مع الجزائر والمغرب
*والله تبقى ملك الجو بدون منازع
*طالما معطيات تشغيلها هي نفسها معطيات تأهيل وإعداد المريخ لهذا الموسم
*السنة الفاتت نقاطة البطولة العربية مشت الحال
*السنة دي خريف نقاطة العرب غائب
*بيعوا خط هثرونا لحقونا سودانير عشان تسيرونا
*حيرتونا
*المهم
*والناس جايطة تناقش في الكلام بتاع فض الالتزام
*اتذكرت فيلم هندي قدييييييم
*زمن السينما بتعمل دورين
*فيلم فيهو إقطاعي مستأجر ليهو بلطجية وكتائب ظل وهنود ملثمين
*وطايح ليك في الهنود المساكين
*حقارة زي الحقارة وكضب زي الكضب
*المهم
*الهنود المساكين فاض بيهم
*وقالوا بهارتي برهان بالكل
*بالعربي يعني قرفنا وبالبرهان والدليل
*الإقطاعي لملم عصاباتو وركبوا ليك سطوح قطر كلكتا
*من كلكتا لي بومباي هرسوا ليك الهنود هرس
*قرضوا نص الهند
*لاخلو كبير ولا هندي صغير
*لاخلو راجل ولا مرة
*ياخ الهنديات ديل تلقاهن ميتات واقعات في الشوارع وعلى الحقول
*والشعور دي مكشحة من بعيد تقول شوارع زلط
*هندستان كاليووو
*يعني ما فضلت في الهند كبد رطبة
*الجريمة هزت الهند وباكستان وأفغانستان
*الوكت داك أفغانستان مافيها طالبان
*طالب واحد وكان بقرا بالمساء
*المهم
*الشرطة زعلت وقررت القبض على القتلة إرضاءً لأرواح الشهداء ودموع الأحياء
*تحرك تيم ضخم من الشرطة بقيادة اللواء راميش بالكل مهراجا
*وبعد معارك ضارية مع القتلة
*تم القبض عليهم وترحيلهم لمكتب اللواء راميش
*وراميش كان راجيهم بفارغ الصبر
*قال ليهم دخلوهم
*كان المشهد مهيباً
*وفلاش باك لفديوهات الشهداء وجثثهم المتناثرة
*وصور كنداكات الريف الهندي ملقاة على قارعة الطريق
*طريق كلكتا بومباي
*ثم لقطة للباب يفتح ويدخل عبره القتلة الأربعة
*راميش قال للضابط المرافق للقتلة
*بجا
*تم كهيه بازداش تركومي بهادر بونا بومبي تم كلكتا تم إقناع ساسي شابور فور؟؟؟
*بالكل نهيييييييي
*وانتهى الفيلم
*ومعنى كلامو يا أخي الكريم
*الناس مجدعة جثث من بونا لي بومباي لي كلكتا داير تقنعني كتلوهم الأربعة ديل بس؟؟؟ بالطبع لن تستطيع إقناعي لن تستطيع
*أيها الناس
*إن تنصروا الله ينصركم
*آها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*والينا
*إنت متأكد ولايتك دي مدينة؟؟؟
*أُمال القرية ضلمتها كيف يا والينا؟؟؟
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال قايلننا هنود
والى لقاء
سلك
كانت هذه تفاصيل خبر قرعة ولا عقوبة!!!.. بقلم بابكر سلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.