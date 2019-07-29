التفاصيل الكاملة لزيارة نائب رئيس المجلس العسكري الى مصر…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي أن السودان لن يسمح بوجود أي عناصر مطلوبة لدى مصر ولن يسمح بوجودهم على الأراضي السودانية. وقال أن المجلس الانتقالي، يدعم خيارات الشعب السوداني وأنه لن يأتي أحد للسودان عكس رغبة شعبها. وان هدفهم الحفاظ على السودان من التفكيك أو التقسيم.

وقال لدى لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالقاهرة الاثنين: (لن نضر بحصة مصر في مياه النيل والتنسيق مع مصر بشأن أزمة سد النهضة مستمر، والملف من أولوياتنا خلال الفترة القادمة).

وكان حميدتي وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة الاثنين في زيارة رسمية ليوم واحد. وبحث حميدتي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطورات الموقف الحالي في السودان، كما تناول اللقاء بعض جوانب العلاقات الثنائية، وفي مقدمتها مشروعات الربط الكهربائي بين البلدين.

وصرح بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة مصر، أن السيسي أكد على الموقف الاستراتيجي الثابت لمصر تجاه دعم استقرار وأمن السودان وشعبه الشقيق، وأكد أن مصر تدعم اختيارات الشعب السوداني للحفاظ على الدولة السودانية وترحب باستضافة أي حوار لكافة أطياف الشعب السوداني. وأفاد مصدر لمراسلة “العربية” في القاهرة، أنه تم تفعيل كافة الاتفاقيات الأمنية بين مصر والسودان وزيادة إجراءات تأمين الحدود بين البلدين.

من جانبه أكد رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس الدكتور عبدالرحيم علي، إن زيارة نائب رئيس المجلس العسكرى الانتقالى السودانى للقاهرة الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتى، تؤكد ثقة القيادة السودانية فى رؤية وحكمة القيادة السياسية المصرية. وأشاد علي فى بيان أصدره الاثنين، بالموقف الاستراتيجى الثابت لمصر تجاه دعم استقرار السودان وشعبه الشقيق، مشيرا إلى أن مصر دائما حريصة كل الحرص على أمن واستقرار جميع الأشقاء في دول الجوار، خاصة ليبيا والسودان، إضافة إلى قطاع غزة، وتبذل جهودا غير عادية مع السلطات الشرعية في تلك البلدان لتحقيق الاستقرار، استفادة من التجربة المصرية. وأعرب عبدالرحيم علي، عن ثقته فى قدرة السودان وقياداتها على تحقيق الأمن والاستقرار داخل الدولة السودانية.