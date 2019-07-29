وفاة أول حاج سوداني بمكة المُكرمة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلن مكتب شؤون حجاج السودان، الأحد، وفاة أول حاج سوداني أمس، السبت بمكة المكرمة إثر علة لم تمهله طويلاً.
وقالت أن المتوفي هو الحاج عبدالجبار عبدالمولى خميس عبدالله، أحد حجاج محلية غرب جبل مرة بولاية وسط دارفور.
وقال منسق البعثة الطبية بمكة المكرمة د.خليل محمد إبراهيم، إن الوفاة كانت طبيعية بعد أن أدى الحاج المتوفي مناسك العمرة، متمعتاً بها إلى الحج.
وأكد اكتمال كل الإجراءات المتعلقة بالدفن، وموارة الحاج المتوفي فجر الأحد اليوم “الأحد” بمقابر (شرائع الشهداء) بمكة المكرمة بحضور أعضاء البعثة السودانية.
#الكعبة_تجمعنا
#الحج
باج نيوز
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