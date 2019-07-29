قرعة تصفيات كأس العالم بقطر تضع السودان في مواجهة تشاد

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أسفرت قرعة التصفيات المؤهلة للمجموعات لكأس العالم في قطر 2022 عن مواجهة السودان لنظيره تشاد.
وسيلعب المنتخب السوداني مباراة الذهاب بأنجمينا، فيما تقام مواجهة الإياب بالخرطوم في أكتوبر القادم.
ويتأهل المنتخب الفائز إلى دوري المجموعات مباشرة والمكوّن من عشر مجموعات.
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