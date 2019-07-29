اختيار يورجن كلوب أفضل مدرب ألمانى 2019م

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
حصل الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل مدرب ألماني هذه السنة بعدما ساعد الريدز للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، ليحصد أول بطولة له مع الفريق الإنجليزي.
وتوج يورجن كلوب بالجائزة التي تعطيها صحيفة “كيكر” الألمانية باختيار الصحفيين، وحصل على 183 صوتًا، بينما تم تتويج دزسينيفر ماروزان نجمة نادى ليون الفرنسي ومنتخب ألمانيا للسيدات كأفضل لاعبة، وتم اختيار ماركو ريوس نجم بوروسيا دورتموند بجائزة أفضل لاعب في ألمانيا.
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