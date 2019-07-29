برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: نسعى لتطوير الروابط التجارية لرواد الأعمال جنوب السودان

قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم الاثنين إن أكثر من 200 من قادة الشركات والممولين ورجال الأعمال اختتموا اجتماعًا يهدف إلى تطوير الروابط بين الأعمال التجارية بين الشركات المملوكة لجنوب السودان في جوبا.

وركز أول حدث على الإطلاق لربط تطوير الأعمال، نظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع" Good Vibes Business Network"، على الإجراءات الحاسمة اللازمة لتسخير قوة القطاع الخاص الحالي، وتحسين سلاسل القيمة والروابط، والارتقاء بالجيل الصاعد من أصحاب الأعمال الشباب.

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيان "تمحور النقاش حول تحسين بيئة الأعمال لتشجيع رواد الأعمال الشباب على النجاح في جنوب السودان".

كما أكد كامل كمال الدين، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن الروابط بين الأعمال التجارية (B2B) حيوية للنجاح، وأن العلاقات التي بنيت في هذا الحدث يمكن أن تفتح الأبواب أمام تعاون جديد، وكذلك فرص التوجيه بين الشركات الناشئة والمؤسسات القائمة.

Advertisements

وقال كمال الدين إن الحدث الذي بدأ في جوبا سينقل إلى مراكز الاستقرار المستهدفة الأخرى، مثل بور ورومبيك وتوريت ويامبيو.

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "افتقار العديد من رواد الأعمال إلى الافتقار إلى إمكانية الوصول إلى التمويل هو العقبة الرئيسية أمام تنمية أعمالهم في جنوب السودان".

وتعهدت وكالة الأمم المتحدة بمواصلة تقديم الدعم لتمكين الشباب وتوظيفهم وأبرزت أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وكيف حفزت هذه الجهود على الابتكار والتقدم في بلد ما.