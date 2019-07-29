ترامب يريد الانسحاب من أفغانستان قبل 2020

يرغب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، البدء في سحب القوات الأمريكية من أفغانستان قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020، كما أعلن وزير خارجيته مايك بومبيو، اليوم الإثنين.
وقال بومبيو، رداً على سؤال عن إمكانية خفض عديد القوات الأمريكية في أفغانستان قبل الاستحقاق الرئاسي في الولايات المتحدة، أثناء مداخلة في النادي الاقتصادي بواشنطن "أنها التعليمات التي تلقيتها من الرئيس".
وأضاف "قال بكل وضوح أنهوا الحروب التي لا تنتهي وباشروا الانسحاب".
وكان ترامب، المرشح لولاية رئاسية ثانية، وعد قبل انتخابه عام 2016 بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان. لكن لدى وصوله إلى السلطة وافق على إرسال جنود أمريكيين إلى البلاد وبات عددهم حالياً 14 ألفاً.
ومنذ عام باشرت واشنطن حواراً مباشراً غير مسبوق مع طالبان للتوصل إلى اتفاق سلام يسمح ببدء الانسحاب، وأعرب ترامب مجدداً عن رغبته في وضع حد "للحروب التي لا تنتهي" لطي صفحة التدخلات العسكرية المكلفة في الخارج.
وقال بومبيو: "سمحت المفاوضات بإحراز تقدم حقيقي" معرباً عن "تفاؤله".
ويبدو أن واشنطن مصممة على تسريع مفاوضات السلام مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي الأفغاني نهاية سبتمبر.
والمفاوض الأمريكي زلماي خليل زاد، في كابول حالياً، وسيزور الدوحة في الأيام المقبلة لمفاوضات جديدة مع حركة التمرد.
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