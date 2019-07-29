بدء اجتماعات اللجنة الفنية بين العسكري السوداني وقوى الحرية

أعلنت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، عن بدء اجتماعات اللجنة الفنية بين المجلس العسكري الانتقالي السوداني، وقوى الحرية والتغيير.
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