بدء اجتماعات اللجنة الفنية بين العسكري السوداني وقوى الحرية

أعلنت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، عن بدء اجتماعات اللجنة الفنية بين المجلس العسكري الانتقالي السوداني، وقوى الحرية والتغيير.

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