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بعثة الاتحاد الأفريقي تدرب الشرطة الصومالية على كبح التطرف

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كشف فهد بن عبدالله آل ثاني أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر عن خطة جديدة للأمير القطري تميم بن حمد لإشعال الفتن في البحرين.

وقال عبر حسابه على ” تويتر ” : ” هناك توجيهات مباشرة من تميم لقناة الجزيرة وجميع أبواقهم الإعلامية في جميع منصات التواصل للتركيز على شقيقتنا الغالية البحرين ” .

وتابع: ” كذبوا وإفتروا على حكومة البحرين وحاولوا إثارة الشيعة على السنة مثلما فعلوا في القطيف في وكلها كذب وافتراءات لإثارة الفتن والقلاقل ” .

وجاء ذلك تعليقًا على هجوم خلايا عزمي بشارة المنظمة ضد البحرين مستغلة قضية الشيعة.

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