بعثة الاتحاد الأفريقي تدرب الشرطة الصومالية على كبح التطرف

قالت بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال (أميسوم) اليوم الاثنين إن 20 من ضباط الشرطة الصومالية (SPF) أنهوا تدريبات استمرت سبعة أيام في مقديشو تهدف إلى اكتشاف التطرف والقضاء عليه في البلاد.

كما تم تدريب 18 ضابطًا واثنين من الضابطات من 17 مركزًا للشرطة في جميع أنحاء البلاد على بناء قدرات الضباط من خلال مبادرات التوجيه والإصلاح المستمرة، بما يتماشى مع الخطة الانتقالية للبعثة والتزامها بتحسين السلام والأمن في الصومال.

ودعا حسن ألاسو، مدير التدريب والتخطيط في ضباط الشرطة الصومالية، الضباط المدربين حديثًا للعمل بشكل وثيق مع أفراد المجتمع لاكتشاف التطرف والقضاء عليه.

وقال ألاسو في بيان أصدرته بعثة الاتحاد الأفريقي "أود أن أشكر بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال على هذا التدريب، لإضفاء المهارات على كيفية اكتشاف ومعالجة هؤلاء المتطرفين من قبل المتطرفين وكيفية إدارة إعادة إدماج بعضهم في المجتمع".

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وقال الأسو إن التدريب كان مهمًا في تزويد ضباط الشرطة الصومالية بمهارات حراسة مهمة تهدف إلى اكتشاف المتمردين والمتطرفين المتطرفين واعتقالهم بسرعة.

وقال فرانسيس نديما، قائد شرطة بعثة الاتحاد الأفريقي المكلفة بالتدريب والتخطيط، إن التدريب كان مهمًا لإذكاء الوعي داخل ضباط الشرطة الصومالية بمخاطر التطرف والارهاب.

وقالت نديما: "هذه الدورة مهمة لأنها تهدف إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات في خدمة المجتمع، لكن لا يمكنك تحقيق ذلك إلا من خلال الشرطة المجتمعية الفعالة، والقصد هو محاربة التطرف والتطرف".