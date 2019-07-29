مستند خطير يكشف عن حقيقة أزمة المريخ وعاطف خالد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

حصل”باج نيوز” على مستندٍ خطير يوضّح حقيقة أزمة نادي المريخ مع اللاعب عاطف خالد الذي أعلن عن عودته إلى الكشوفات بعد نهاية فترته مع نادي الخرطوم الوطني قبل أيام.

وبينما يؤكّد نادي المريخ بأنّ اللاعب عاطف خالد تمّ شطبه من الكشوفات وأنّه لم يعد لاعبًا للفريق، فاجأ عاطف إدارة النادي بأنّ إعارته للخرطوم الوطني انتهت، وأنّه عاد بصورة تلقائية لناديه المريخ وفقًا لاستفسار موظفين باتحاد كرة القدم السوداني.

وقال قيادي رفيع بنادي الخرطوم الوطني ـ فضّل حجب اسمه ـ لـ”باج نيوز” إنّ نادي المريخ أعار اللاعب عاطف خالد لمدة عام، وأنّ العقد الذي تمّ تسجيل اللاعب به في الخرطوم هو عقد إعارة وليس تسجيل، تنتهي في الرابع والعشرين من يوليو الجاري.

Advertisements

وكان نادي المريخ قد ضم عاطف خالد إلى صفوفه في نوفمبر من العام 2016 بعقدٍ لمدة ثلاث أعوام قادمًا من نادي الخرطوم الوطني بعد ظهور بمستوياتٍ لافتة.

وبحسب مصادر خاصة لـ”باج نيوز” فإنّه تمّ الحصول على وثيقة صادرة من الاتحاد العام لكرة القدم أشارت إلى أنّ عقد عاطف خالد مع المريخ ينتهي في الحادي والثلاثين من أكتوبر.

وقالت مصادر مقرّبة من اللاعب عاطف خالد لـ”باج نيوز” إنّه من المنتظر أنّ يدفع بشكوى رسمية إلى لجنة أوضاع اللاعبين باتحاد الكرة من أجلّ الفصل في القضية.