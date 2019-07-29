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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
قطعت محكمة جنايات الخرطوم شمال موعداً نهاية الأسبوع الحالي للفصل في حزمة من الطلبات كان قد تقدم بها ممثل دفاع المتهم آدم سوداكال, المطلوب عبر الانتربول في قضية احتيال على رجل إماراتي والإستيلاء على مبلغ 20 ألف دولار والمنظور أمام القضاء الإماراتي, وطالب محامي المتهم بإطلاق سراحه بضمانة “عقار” بدلاً من الضمانة المالية.
وتشير تفاصيل البلاغ كما وردت في صحيفة آخر لحظة إلى ان الشاكي تقدم بفتح بلاغ أفاد فيه بأنه مكلف من الشاكي الرئيس في متابعة إجراءات قرار تسليم المتهم بـ “الانتربول” من البلاد. في البلاغ المدوّن بدولة الإمارات في مواجهة المتهم بتهمة الاحتيال والإستيلاء على مبلغ “20” ألف دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر محامي (سوداكال) يطالب بالإفراج عنه بضمانة عقار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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