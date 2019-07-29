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اول افواج الجو تصل الى جدة من مدينة الفاشر

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصل اليوم الى مطار الملك عبدالعزيز بجدة من مدينة الفاشر مباشرة اول افواج الحجيج جوا المتوجهين الى مكة.

وقال د.الصادق احمد عبدالله، رئيس بعثة ولاية دارفور المكلف ان الذين وصلوا الى جدة من الفاشر يبلغ عددهم (١٢٢) حاجا وحاجة عبر ثلاثة افواج، وصلوا بخير وزرفوا الدموع فرحا عندما وطأت اقدامهم الاراضي المقدسة وهم بخير ولبسو احرامهم من المطار استعداد للعمرة.

جاء ذلك خلال حفل استقبالهم بفندق الخزاعى بمكة المكرمة حيث تم تسكينهم .

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وقال يوسف الطيب محمد منسق الحملة ان (٩) افواج كذلك قدموا من المدينة الى مكة، كما ان هنالك (٤) افواج اخرى ستصل عبر الطيران، بجانب (٣) افواج بحرية ستصل الى جدة – مكة. يذكر ان العدد الكلى لحملة شمال دارفور يبلغ (١١٥٤) حاجا وحاجه.

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السوداني

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