بدء محاكمة لاعب المريخ والمنتخب الوطني “تيري” في الأول من أغسطس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

حددت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي عاطف عبد الله جلسة الأول من أغسطس المقبل للبدء في محاكمة مهاجم بالمنتخب الوطني بالمريخ و(13) فرداً من العصابات المتفلتة بنهب وسرقة ممتلكات قسم شرطة التكامل، حيث خرجت يوم أمس الأول مواكب حاشدة بمنطقة الوحدة بالحاج يوسف تطالب بإطلاق سراحه.

وفي ذات السياق رفضت النيابة إطلاق سراحه إلا بعد دفع كفالة مالية. ويعتبر المهاجم المتهم أحد أوائل النجوم الذين انحازوا للشارع وقاد فعلياً عدداً من المواكب.

وتشير التفاصيل الأولية إلى أن المتهمين تواجهوا إلى قسم شرطة التكامل بغرض إخراج متهمين مشتبه بهم في بلاغ آخر، عندها أخطرهم أفراد القسم بأنه عقب اكتمال الإجراءات القانونية سوف يتم إطلاق سراحهم، إلا أن المتهمين اعترضوا على ذلك، وتسللوا داخل القسم وقام أحد المتهمين بفتح باب الحراسة وإخراج المتهمين المشتبه بهم، بالإضافة إلى فتح خزانة القسم وأخذ أموال منها، كما أن المتهمين قاموا بإتلاف عربات الشرطة وحرق القسم بداخلها ملفات، وكثفت المباحث تحرياتها وتم توقيف (34) متهماً من بينهم مهاجم بالمنتخب الوطني.