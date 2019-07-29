جمعية إتحاد الكرة أكدت ان مجموعة معتصم جعفر ستعود في ٢٠٢١م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قدمت الجمعية العمومية العادية التي أقامها اتحاد الكرة السوداني، التي أقيمت السبت بأكاديمية تقانة كرة القدم، مؤشرات مثيرة عن الصراع الشرس بين بعض الشخصيات على حسم عدد من الملفات.كما كشفت عن واقع جديد، يتمثل في عدم الوعي بأهمية الجمعية العمومية نفسها.

مؤشرات الجمعية العمومية للاتحاد السوداني، ظهرت فيها الإثارة بقوة، حين تم استدراج المنصة في مسألة ديون الاتحاد، من أحد أعضاء الجمعية.

بينما أكمل عضو آخر ما رمى إليه زميله في مسألة إعفاء ديون الاتحاد على الأفراد، فنشبت معركة بين عدد من أفراد الجمعية، في مواجهة العضوين اللذين أثارا أمر الديون.

المعركة أظهرت أن المجموعة التي خسرت انتخابات 2017، بدأت تعيد ترتيب أوراقها مبكرا لانتخابات 2021 لخلافة المجلس الحالي الذي تابع انفعالات المعارضين، وأدرك حقيقة أنه يجب عليه إعادة ترتيب أوراقه، والتمسك بمبادئ وأسباب فوزه بانتخابات 2017.

مشهد الصراع داخل الجمعية العمومية، أكد أن السباق على خلافة شداد ومجموعته ظهر بوضوح، وستبدأ عملية الاستقطاب والسيطرة على الوضع من الآن.