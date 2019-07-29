أسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الأثنين الموافق29يوليو2019م

الخليج 365 : متوسط اسعار العملات في السودانفي السوق السوداء (نقدا ) اليوم الاثنين 29\07\2019م (وقت نشر الخبر ) المادة السابقة المهنيين يستنكر قمع المتظاهرين الذين احتشدوا امام مقره بالامس.. المقالة القادمة وزارة النفط توضح حجم المخزون من المواد البترولية

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