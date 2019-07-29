شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ﺷﻬﺪﺕ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ، ﺃﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ، ﺣﻴﺚ ﻏﺎﺑﺖ ﻣﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺒﺼﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺎﻓﻼﺕ، ﻭﻧﺪﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻫﺎﻳﺲ ﻭﻗﺮﻳﺲ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺍﻣﺪﺭﻣﺎﻥ، ﺍﻟﻜﻼﻛﻼﺕ، ﺟﺒﺮﺓ، ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺎﺕ، ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ( ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﻛﺒﺮﻱ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻣﺴﺎء ﻳﻮﻡ ﺃﻣﺲ ﺍﻷﻭﻝ. ﻭﺗﺴﺒﺐ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻭﻧﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻅﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﺑـ”ﺃﻣﺠﺎﺩ”، ﻟﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ، ﻭﺑﻠﻐﺖ ﺗﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻄﺮﺣﺔ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ 50 ﺟﻨﻴﻬﺎً ﻣﻦ ﻛﺒﺮﻱ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﻜﻼﻛﻠﺔ ﺍﻟﻠﻔﺔ.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أزﻣﺔ ﻣﻮاﺻﻼت ﻓﻲ اﻟﺨﺮﻃﻮم و50 جنيهًا لنقل الفرد الواحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.