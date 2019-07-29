شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ﺍﺳﺘﻨﻜﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ، ﻗﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺣﺘﺸﺪﻭﺍ ﺃﻣﺲ، ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ، ﻭﺍﺳﺘﻨﻜﺮ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻤﺴﻴﻞ ﻟﻠﺪﻣﻮﻉ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﻮﺍﺕ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ.

ﻭﻭﺻﻒ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ، ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺩﺭﺟﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺻﻔﻪ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺑﺎﻻﻧﻘﻼﺑﻲ، ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻧﻬﺎ ﻣﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﺪﻋﻴﻪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻭﺗﺄﺳﻴﺲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ.

ﻭﺷﺪﺩ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺣﻘﻮﻗﺎً ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻧﺘﺰﻋﻬﺎ ﺑﺜﻮﺭﺗﻪ. ﻭﺃﺿﺎﻑ: ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻟﻤﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ، ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﻓﻘﺎً ﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ. المادة السابقة العميد فقيري: كتبتُ تقريراً عن فساد (سودانير) واتهمتُ البشير فيه… المقالة القادمة أسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الأثنين الموافق29يوليو2019م

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المهنيين يستنكر قمع المتظاهرين الذين احتشدوا امام مقره بالامس.. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.