شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : في تطور مفاجيء للأحداث حول نادي الهلال وجه معسكر الخارجي التحضيري من العاصمة الكينية نيروبي كما كان معلنا الي العاصمة المصرية القاهرة وذلك في إطار تحضيرات الفريق للموسم الجديد وتقرر أن يغادر الهلال الي هناك مساء الغد وسستوجه منها الي روندا لمواجهة بطلها في تمهيدي دوري أبطال أفريقيا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكاردينال يحول معسكر الهلال من نيروبي الي القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.