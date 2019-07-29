الإتفاق على حذف الحصانة من الوثيقة الدستورية …

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اتفقت قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري على حذف فقرة الحصانة المطلقة من الوثيقة الدستورية. وقال القيادي وعضو التفاوض بالتغيير ساطع الحاج للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن العسكري والتغيير توافقا على أن تكون الحصانة إجرائية فقط، وغير مطلقة لأعضاء المجلس السيادي.

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