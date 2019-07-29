“الحرية والتغيير”: تتهم قوات تابعة للجيش والدعم السريع وراء أحداث الأبيض

حمَّلت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، يوم الاثنين، المجلس العسكري، مسؤولية سقوط 5 شهداء في مدينة الأبيض غربيَّ البلاد أثناء تظاهرات احتجاجية على الصعوبات المعيشية.

ووصف بيان صادر عن قوى إعلان الحرية والتغيير أن ما جرى في الأبيض بالفعل الوحشي وطالبت بتقديم الجناة إلى محاكم عادلة وفورية والكف عن عمليات التستر بحقهم.

وتظاهر طلاب المدارس في حاضرة شمال كردفان احتجاجاً على ندرة الخبز والمواصلات.

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وقال بيان صادر عن الحرية والتغيير، إن “قوات تابعة للجيش والدعم السريع ظهر اليوم -الاثنين- بإطلاق الرصاص بلا وازع أو رادع وبكثافة على مظاهرات سلمية لتلاميذ المدارس الثانوية بمدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان ما أدى إلى ارتقاء خمسة شهداء في الحال وإصابة العشرات إصابات حرجة”.

ودعا لبيان الجماهيره للمشاركة في مواكب احتجاجية على تكرر حوادث العنف والمناداة بالحكومة المدنية، وطالبت المجلس العسكري بحماية المتظاهرين، وإنهاء المظاهر المسلحة في المدن والقرى، بجانب نقل السلطة إلى المدنيين بصورة فورية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)