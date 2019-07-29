تحالف احزاب الشرق يدعوة لتبني حركة مقاومة شعبية لاسترداد حلايب

دعا تحالف أحزاب وحركات شرق السودان إلى ضرورة أن يبتدع الشعب السوداني حركة مقاومة شعبية لاسترداد حلايب، والعمل على حل قضيتها، وأكد التحالف على سودانية منطقة حلايب، لأنها قضية كل أهل السودان، ويجب العمل على استردادها.

وتحتل جمهورية مصر العربية منطقة حلايب عقب توتر العلاقات بين السودان ومصر، إبان عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وظلت قضية حلايب تعيق تطور العلاقات بين البلدين، خاصة وأن السودان يتظلم بصورة دورية لمجلس الأمن حول سودانية حلايب.

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وقال رئيس التحالف، صالح محمد حسب الله،بحسب الشروق – إنهم يؤيدون المفاوضات الجارية الآن، سواء داخلياً أم خارجياً، وأنهم مع كل ما يخرج البلاد من المأزق، وأعرب خلال مؤتمر صحفي بوكالة السودان للأنباء، يوم الإثنين، عن أمله بأن يتم إلحاق الآخرين بركب التفاوض، مطالباً بضرورة الإسراع بتكملة التفاوض وتكوين الحكومة الانتقالية .

وقال “إننا في شرق السودان ما زلنا نعاني من التهميش”، مشدداً على أهمية وجودهم في المنظومة السياسية والحكومة الانتقالية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)