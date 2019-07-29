المحكمة الإدارية العليا تبطل قراراً للمجلس العسكري

التاريخ: 29-يوليو-2019 فى : أخبار 40 مشاهدة Advertisements أصدرت المحكمة الإدارية العليا، يوم الإثنين، قراراً ببطلان قرار المجلس العسكري رقم (3/17) لسنة ٢٠١٩ الصادر بإنهاء خدمة رئيس النيابة العامة، مولانا عامر محمد إبراهيم، وإعادته للخدمة فوراً، بعد قبول الطعن الذي تقدم به بحسب الشروق . واعتبرت المحكمة الإدارية العليا أن قرار المجلس العسكري جاء مخالفاً لقانون النيابة العامة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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