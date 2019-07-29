ارتفاع عدد القتلى لـ(8) واصابة العشرات في تظاهرات بـ”الأبيض”

قررت لجنة أمن ولاية شمال كردفان تعليق الدراسة بمرحلتي الأساس والثانوي لجميع مدارس الولاية بعد ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في مدينة الأبيض إلى 8 قتلى.
وقد ناقشت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة اللواء الركن الصادق الطيب عبدالله والي ولاية شمال كردفان المكلف رئيس لجنة أمن الولاية اليوم الأثنين أحداثا مؤسفة جرت صباح اليوم الاثنين بمدينة الأبيض.
وتشير (سونا) إلى أن قرار تعليق الدراسة يأتي حفاظا على أرواح الطلاب والمواطنين والممتلكات العامة والخاصة وتم التعليق لحين إشعار آخر.
وقال والي شمال كردفان لـ”العربية” لقد شكلنا لجنة لتقصي الحقائق ولا نستطيع الآن تحديد من أطلق النار حيث لم تكن هناك قوات أمنية في منطقة سوق الأبيض حيث قتل المتظاهرون.
وأكد والي شمال كردفان أن الوضع مستتب حاليا في مدينة الأبيض مشيرا إلى أن الاحتجاجات في الأبيض تطورت وأصبحت هناك أعمال شغب وشكلنا لجنة لتقصي الحقائق ولا نستطيع تحديد من أطلق النار على المحتجين.
وكانت لجنة الأطباء المركزية في السودان قد أعلنت على صفحتها على “فيسبوك” أن قتلى تظاهرات مدينة الأبيض وسط السودان ارتفع إلى 5 قتلى.
وترجح مصادر طبية سودانية بحسب العربية نت ارتفاع هذا العدد نسبة للإصابات البالغة والخطيرة وسط المتظاهرين أغلبهم من طلاب الثانويات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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