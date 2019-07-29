عاجل.. توقف حركة الملاحة الجوية في مطار معيتيقة بعد ضربة جوية

أعلن مطار معتيقة الدولي قبل قليل عن إيقاف الملاحة الجوية وتوقف حركة الطيران بعد تعرض محيط المطار لعدة قذائف، ونتيجة لسقوط القذائف ألغيت ثلاث رحلات تابعة لشركتيْ البراق والخطوط الليبية.

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