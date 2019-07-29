ألمانيا تسلم مشتبها به إلى بلجيكا لصلته بهجمات باريس الإرهابية

أعلنت السلطات الألمانية أنها سلمت مشتبها به، يحمل جنسية البوسنة، إلى بلجيكا، لصلته بالهجمات الإرهابية التي ضربت العاصمة الفرنسية باريس في 13 نوفمبر 2015.
ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية عن مدعين ألمان في بلدة "ناومبورغ" شرقي البلاد، قولهم اليوم الاثنين، إنه تم تسليم الرجل البوسني (البالغ من العمر 39 عاما)، إلى السلطات البلجيكية، والمطلوب لديها للاشتباه في دعمه منظمة إرهابية.
وأشارت الشبكة إلى أن مدعي العموم رفضوا الكشف عن اسم المشتبه به، الذي كان قد ألقي القبض عليه في شهر يونيو الماضي.
يذكر أنه في 13 نوفمبر عام 2015، استهدفت سلسلة هجمات بالرشاشات والمتفجرات، تبناها تنظيم "داعش" الإرهابي، استاد فرنسا قرب باريس، ومسرح باتاكلان وعدة مطاعم؛ ما أدى إلى مقتل 130 شخصا.
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