الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

غسان سلامة: هناك تجنيد لمرتزقة ومقاتلين أجانب في الصراع الليبي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
قال غسان سلامة، المبعوث الأممي إلى ليبيا، إن هناك تجنيد لمرتزقة ومقاتلين أجانب في الصراع الليبي، داعيًا حكومة الوفاق برئاسة السراج إلى إغلاق مراكز اعتقال المهاجرين وإطلاق سراحهم.

ودعا "سلامة"، خلال كلمته على هامش جلسة مجلس الأمن لمناقشة الأوضاع في ليبيا، والمذاعة على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، سلطات طرابلس إلى وقف استخدام مطار معيتقة في أغراض عسكرية.

وشدد المبعوث الأممي لليبيا، على أن قرار وقف الحرب لا يمكن تأجيله لأجل غير مسمى، مطالبًا الدول الفاعلة في الملف الليبي للاتفاق على وقف النزاع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غسان سلامة: هناك تجنيد لمرتزقة ومقاتلين أجانب في الصراع الليبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا