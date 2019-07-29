ودعا "سلامة"، خلال كلمته على هامش جلسة مجلس الأمن لمناقشة الأوضاع في ليبيا، والمذاعة على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، سلطات طرابلس إلى وقف استخدام مطار معيتقة في أغراض عسكرية.
وشدد المبعوث الأممي لليبيا، على أن قرار وقف الحرب لا يمكن تأجيله لأجل غير مسمى، مطالبًا الدول الفاعلة في الملف الليبي للاتفاق على وقف النزاع.
كانت هذه تفاصيل خبر غسان سلامة: هناك تجنيد لمرتزقة ومقاتلين أجانب في الصراع الليبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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