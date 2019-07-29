بومبيو: الصادرات الإيرانية النفطية انخفضت أكثر من 95% بسبب العقوبات

وأوضح "بومبيو"، خلال مؤتمر صحفي على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن إيران أكبر مصدّر للإرهابيين، ولدينا قلق شديد من سعي طهران للحصول على أسلحة نووية.
وتابع، أننا نريد منع إيران من الحصول على السلاح النووي.
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