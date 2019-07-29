هيئة برلمانية صومالية تستجوب وزير شؤون الخارجية حول ارتباط قطر بالارهاب

استجوبت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الصومالي وزير الخارجية أحمد عيسى عوض، فيما يتعلق ضد حكومة قطر حول المقال المنشور مؤخراً في صحيفة نيويورك تايمز.
حيث أكد التسجيل الصوتي المسرب الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الإثنين الماضي، تورط قطر في تفجيرات حدثت بالصومال.
وطالب برلمان الصومال بفتح تحقيق عاجل حول الاتهامات الموجهة إلى قطر بشأن دورها في التخطيط والتنفيذ للهجوم الإرهابي.
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