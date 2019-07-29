نائب رئيس "العسكري" يبعث برقية عزاء لولي العهد السعودي

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم، برقية عزاء من نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق محمد حمدان دقلو - حميدتى- في وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود - رحمه الله -.
وأعرب الفريق حميدتى عن أصدق التعازي والمواساة لسمو ولي العهد والأسرة المالكة والشعب السعودي في وفاة الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.
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