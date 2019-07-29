الأمة يعقد مؤتمرا صحفيا لاستعراض نتائج ما توصلت اليه اللجنة

كشف رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي عن انتهاء لجنة شكلها الحزب لتقصي الحقائق "في أحداث العنف في فض الاعتصام أمام القيادة العامة .

ومن المقرر ان تعقد اللجنة التي يرأسها د. يوسف الأمين عبد القادر، مؤتمرا صحفيا يوم غد الثلاثاء لاستعراض نتائج ما توصلت اليه اللجنة.

يذكر ان اللجنة التي شكلها حزب الامة تضم في عضويتها كل من المستشار البشرى عبدالحميد، وعبدالرحمن عبودة، ود. ولي الدين الفكي، ود. سيد قنات، وم. عبدالرحمن علي عبيد، والصادق حمد، وعماد مأمون، وضابطي الجيش والشرطة المتقاعدين وليد التوم وحسن أحمد شريف.