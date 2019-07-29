التقي الفريق إول ركن محمد عثمان الحسين رئيس الأركان المشتركة المكلف الملحق العسكري السعودي وامتدح العلاقات الأزلية بين السودان والمملكة العربية السعودية ووصفها بالمتميزة والمتينة .. جاء ذلك لدي لقائه صباح اليوم بمكتبه العميد الركن إبراهيم عثمان العمير الملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالسودان والمنتهية فترة عمله بحضور خلفه العقيد الركن عبداللطيف بن عبدالله العماش.. وخلال اللقاء أشاد رئيس الأركان المشتركة المكلف بجهود العمير آبان فترة عمله بالسودان في دفع وتطوير علاقات التعاون العسكري والعمل المشترك بين البلدين معربا عن ترحيبه بخلفه . من جانبه عبر العميد الركن إبراهيم العمير عن عميق شكره وإمتنانه للسودان وقواته المسلحة وقيادتها علي التعاون الذي وجده طوال فترة عمله متمنيا للبلاد دوام الأمن والإستقرار والتقدم والإزدهار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الأركان المشتركة المكلف يلتقي الملحق العسكري السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.