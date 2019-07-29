رئيسة وزراء اسكتلندا تطالب جونسون بألا يقود البلاد إلى "كارثة"

طالبت رئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستيرجن، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الإثنين بألا يقود اسكتلندا إلى كارثة من خلال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست بدون اتفاق، مؤكدة أن منطقتها تم تجاهلها خلال هذه العملية.
ومن المتوقع أن تجتمع اليوم مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد في إدنبرة، وذلك خلال زيارته الرسمية الأولى عقب توليه المنصب خلفاً لتيريزا ماي.
وأشارت السياسية القومية في تصريح لوسائل الإعلام إلى أن جونسون شكل حكومته من وزراء مؤيدين للـ"بريكست" وبهدف وحيد وهو الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وأوضحت ستيرجن "الشعب الاسكتلندي لم يصوت لحكومة المحافظين هذه ولا لرئيس الوزراء الجديد وبكل تأكيد لم يصوتوا للبريكست الكارثي دون اتفاق، والذي يخطط جونسون لإتمامه حالياً"، وأضافت أن "اسكتلندا تم تجاهلها خلال عملية البريكست، ولذا طالبت الشعب الاسكتلندي بالاتحاد لتوحيد مسارهم ومنع وقوع البلاد في كارثة".
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