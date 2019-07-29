تعرضت قافلة عسكرية تابعة للاتحاد الأفريقي للهجوم من قبل مقاتلي حركة الشباب بين بلدة بلد ومنطقة جالولي في منطقة شابيل الوسطى ، جنوب الصومال.
وأسفر الهجوم ، الذي زعمت حركة الشباب من خلال مواقعها الدعائية على الإنترنت ، عن مقتل ما لا يقل عن 10 جنود من القوات البوروندية التي تخدم في الصومال في إطار بعثة الاتحاد الأفريقي في البلاد.
وورد أن الجنود نصبوا لكمين وسط عملية تطهير منطقة غابات حيث أرادت القوات إقامة قاعدة.
كما تم تدمير ثلاث مركبات مدرعة وجرافات في الهجوم بينما استولى المسلحون على الأسلحة والذخيرة التي خلفها الجنود البورونديون ، حسبما ذكرت مواقع الدعاية للجماعة.
وتحارب حركة الشباب جنود حفظ السلام التابعين للاتحاد الأفريقي وقوات الحكومة الصومالية منذ أكثر من عقد من الزمان.
كانت هذه تفاصيل خبر حركة الشباب تدعي مقتل 10 جنود بورونديين في جنوب الصومال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.