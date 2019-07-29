حركة الشباب تدعي مقتل 10 جنود بورونديين في جنوب الصومال

تعرضت قافلة عسكرية تابعة للاتحاد الأفريقي للهجوم من قبل مقاتلي حركة الشباب بين بلدة بلد ومنطقة جالولي في منطقة شابيل الوسطى ، جنوب الصومال.

وأسفر الهجوم ، الذي زعمت حركة الشباب من خلال مواقعها الدعائية على الإنترنت ، عن مقتل ما لا يقل عن 10 جنود من القوات البوروندية التي تخدم في الصومال في إطار بعثة الاتحاد الأفريقي في البلاد.

وورد أن الجنود نصبوا لكمين وسط عملية تطهير منطقة غابات حيث أرادت القوات إقامة قاعدة.

كما تم تدمير ثلاث مركبات مدرعة وجرافات في الهجوم بينما استولى المسلحون على الأسلحة والذخيرة التي خلفها الجنود البورونديون ، حسبما ذكرت مواقع الدعاية للجماعة.

وتحارب حركة الشباب جنود حفظ السلام التابعين للاتحاد الأفريقي وقوات الحكومة الصومالية منذ أكثر من عقد من الزمان.