توترات جديدة بين الحكومة الصومالية وجماعة إسلامية معتدلة

كما منعت المجموعة طائرة تقل قوات الجيش الصومالي التي أرسلتها الحكومة الفيدرالية من الهبوط في مطار دوسمارب.
وكان الجنود ، وفقًا للتفاهم السابق بين الحكومة الفيدرالية وقادة أهل السنة ، يتولون أمن المدينة من مقاتلي المجموعة.
ولا يزال السبب وراء التوتر الجديد بين الحكومة الفيدرالية وأهل السنة مجهولاً ، لكن التقارير تقول إن هناك خلافات بشأن راتب مقاتلي المجموعة الذين تم دمجهم مؤخرًا في الجيش الوطني.
وتشير التقارير إلى أن اجتماع اليوم بين رئيس الوزراء وزعيم أهل السنة قد انتهى إلى خلاف.
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