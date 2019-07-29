"أطباء السودان": مقتل 5 برصاص مجهولين بمدينة الأبيض

قالت نقابة أطباء السودان الشرعية المرتبطة بالمعارضة، يوم الإثنين، إن 5 محتجين بينهم 4 طلاب قتلوا بالرصاص؛ في احتجاج بمدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان.

وقالت اللجنة في بيان صدر عنها، إن ”المحتجين قضوا إثر تعرضهم لإصابات مباشرة برصاص قناصة“، دون تحديد الجهة التي ينتمي إليها هؤلاء ”القناصة“.

وانتشرت قوات كبيرة من الجيش والأمن الداخلي السودانيين، في شوارع المدينة، لتحل بدل قوات الدعم السريع التابعة للجيش.

وناشدت لجنة صيادلة السودان، في بيان صدر عنها، جميع الكوادر الطبية بمدينة الأبيض، بالتوجه إلى قسم الطوارئ بمستشفى الأبيض التعليمي والمستشفيات الأخرى، التي تستقبل حالات المصابين جراء إطلاق الرصاص.