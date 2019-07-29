تسريحات تنسب إطلالتك في الصيف.. جربي الأنسب

نقدم لك مجموعة تسريحات مناسبة للصيف، لتختاري من بينها ما يعجبك.

تسريحة الشعر نصف المرفوع

إنها تسريحة ناعمة جداً وعملية، وتلائم كثيراً إطلالاتك اليومية، وهي تساعدك في تسليط الضوء على ملامح وجهك، وتريحك من انسدال الشعر على وجهك، الذي يصيبك بالتعرق. وللحصول على تسريحة الشعر نصف المرفوع، إرفعي شعرك بشكل نصفي، واسحبي خصلتين من كلا الجانبين ولفيهما الى الوراء بطريقة ناعمة.

تسريحة ذيل الحصان المنخفضة

هي من أفضل التسريحات الملائمة لأجواء الصيف، حيث أنها تمنحك إطلالة عملية وأنيقة في الوقت نفسه، إضافة الى أنها تسريحة سهلة وسريعة التطبيق، حيث تركزين فيها على صنع ضفيرة أعلى الرأس، وجمع كامل الشعر الى الوراء بأسلوب ذيل الحصان.

تسريحة الكعكة العلوية مع الشعر المنسدل

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هذه التسريحة عصرية وشبابية، وستمنحك مظهراً حيوياً خلال الأجواء الحارة، وهي لا تحتاج الى الكثير من الوقت لتنفيذها، إذ يكفي أن تقسمي شعرك إلى نصفين بطريقة أفقية، ومن ثم لمّ النصف العلوي بأسلوب الكعكة. واتركي النصف السفلي منسدلاً على ظهرك وكتفيك، وبعض الخصلات منسدلة على الوجه.

تسريحة ذيل الحصان مع الأكسسوارات الناعمة

إنها تسريحة في منتهى الأناقة والنعومة، وستمنحك مظهراً متألقاً مفعماً بالأنوثة، وبإمكانك تنفيذها من دون الاستعانة بمصفف الشعر، حيث يكفي أن تربطي شعرك على شكل ذيل حصان، ومن ثم استخدمي ربطات الشعر الناعمة جداً لتزيين ذيل الحصان، وهكذا تحصلين على تسريحة أنيقة في دقائق معدودة.

تسريحة ويفي مع الضفيرة الجانبية

إذا كنت تمتلكين شعراً قصيراً وتعتمدين قصة الكاريه، فإن تسريحة الويفي مع الضفيرة الجانبية ستشكل خياراً ملائماً لك، وهي ترتكز بشكل أساسي على تطبيق ضفيرة جانبية انطلاقاً من أعلى الرأس، وترك باقي الشعر منسدلاً بطريقة الويفي.