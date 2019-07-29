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قريبا.. سيارات تسلا سيمكنها تشغيل نتفلكس ويوتيوب

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سيتمكن أصحاب سيارات تسلا من متابعة أفلامهم ومسلسلاتهم المفضلة من نتفلكس ومقاطع الفيديو الطريفة من قنوات يوتيوب مباشرة من الشاشة الموجودة داخل السيارات.

الشاشة الموجودة داخل سيارات تسلا ليست فقط لتزويد السائق بالمعلومات اللازمة عن الطريق والسيارة، بل هي أيضاً للترفيه حيث سبق أن كشفت تسلا عن إمكانية اللعب فيها ضمن معرض الألعاب E3 وستكون هناك ألعاب قوية مثل Fallout Shelter وتسلا نفسها أطلقت لعبة Cuphead بالإضافة للألعاب الكلاسيكية من جهاز أتاري مثل Tempest, Pole Position, و Missile Command، ولمحبي ألعاب الذكاء سيمكنهم لعب الشطرنج عبر Tesla Arcade.

الألعاب تعمل فقط إذا كانت السيارة مركونة ويمكن استخدام المقود للتحكم في اللعبة، والآن مع الحصول على الموافقات اللازمة، فإن متابعة الفيديوهات ستكون فقط عندما تكون السيارة متوقفة عن الحركة ومع تجربة مشاهدة سينمائية وصوتيات محيطية، ومستقبلاً إن وافقت السلطات على السيارات ذاتية القيادة بالكامل، فإن تسلا ستفعل المشاهدة أثناء الحركة أيضاً.

المشكلة الأهم الآن هي أن شاشة سيارة تسلا لا تدعم HTML5 وهي الصيغة التي تعمل بها كافة مقاطع يوتيوب اليوم، لذا ستحتاج تسلا لإرسال تحديثات برمجية قبل تفعيل الميزة.
تفعيل الترفيه ضمن السيارة يستهدف بشكل خاص الركاب لا السائق لاسيما إن كان هناك أطفال يمكنهم التسلية بمشاهدة أفلام الكرتون على الشاشة بينما ينتظرون داخل السيارة المتوقفة لعودة السائق من الخارج.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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