على الرغم من اختلاف العلامة التجارية.. 4 سيارات رياضية في مصر بنفس المحرك والشاسيه

تحمل 4 سيارات رياضية متعددة الاستخدمات في مصر مواصفات ميكانيكية واحدة (نفس المحرك والشاسيه)، على الرغم من اختلاف العلامة التجارية، وهم كالتالي:

بيجو 3008

تنتمي إلى السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، بمحرك سعة 1.6 لتر رباعي الاسطوانات مزود بشاحن تيربو، بقوة 163 حصان، وعزم أقصى 240 نيوتن عند 1400 لفة في الدقيقة، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

وتبلغ سرعة السيارة القصوى 201 كم في الساعة عند وصول المحرك لـ6000 لفة في الدقيقة، وتستطيع التسارع من الثبات وحتى 100 كيلومتر في 9.5 ثانية.

وتأتي السيارة الفرنسية بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية الـLED، مصابيح أمامية حساسة للإضاءة، وتقف 3008 الجديدة على عجلات رياضية قياس 18 بوصة، كما تصل مساحات التخزين في صندوق السيارة الخلفي إلى 510 لتر.

وتعد سيارة بيجو من السيارات الموفرة في الوقود، حيث تستهلك 6 لتر فقط من الوقود لكل 100 كيلومتر، ويتسع سعة خزان وقود السيارة إلي 53 لتر.

وحرص الصانع الفرنسي على إمداد الركاب بباقة متعددة من وسائل الأمان، يأتي في مقدمتها فرامل مانعة الانغلاق ABS، ووسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، بالإضافة إلى الستائر الهوائية الجانبية.

كما تتمتع السيارة ببرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام توزيع الفرامل الإلكتروني EBD، فضلًا عن أحزمة الأمان الخلفية وقفل مركزي للأبواب وصوت تنبيهي عند عدم غلق السيارة ونظام إيموبليزر ضد السرقة.

وزودت بيجو مقصورة سيارتها بباقة من وسائل الترفيه في مقدمتها، شاشة تعمل باللمس التي ترتبط كلياً مع الهواتف الذكية، كما توفر السيارة خاصية الشحن اللاسلكي للهواتف المحمولة، مشغل أقراص مدمجة MP3/DVD، مدخل AUX، مدخل توصيل USB، خاصية الاتصال اللاسلكي "بلوتوث".

وحازت بيجو 3008 على لقب سيارة العام لسنة 2017 من قبل لجنة تحكيم أوروبية ضمت 58 صحفيا، ليكون هذا اللقب هو المتمم لـ20 جائزة أخرى حازت عليها السيارة.

وتطرح السيارة في مصر بـ5 فئات مختلفة التجهيزات من بيجو الجديدة 3008، تبدأ من 455.000 جنيه لفئة Access New، و475.000 للفئة الثانية Active، بينما تصل الفئة الثالثة Allure إلى 525.000جنيه، والسعر الرسمي للفئة الرابعة Allure+ 565.000 جنيه، بينما تصل أعلى فئة GT Line إلى 615.000 جنيه.

دي إس CROSSBACK 7

سيارة سيتروين الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة دي إس CROSSBACK 7 تنطلق بمحرك توربيني مكون من 4 أسطوانات سعة 1.6 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 نقلات، بقوة 165 حصان، ولكن هذا المحرك تم تطويرة ليصل العزم الأقصى به إلى 300 نيوتن متر، وهو الأعلى بين السيارات الأربعة.

وتقف السيارة الفرنسية صاحبة التصميم الأنيق على عجلات رياضية قياس 17-19 بوصة، ويصل مساحة تخزينها الخلفية إلى 555 لتراً.

وتتسارع السيارة المزودة بنظام الدفع الأمامي للعجلات من الثبات بسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 8.3 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوى 227 كيلومتر في الساعة، وتستهلك في المتوسط 5.8 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر.

وزودت السيارة بعدد كبير من وسائل الأمان، أبرزها وسائد وستائر هوائية لحماية الركاب، نظام فرامل مانعة للإنغلاق ABS ، توزيع اليكتروني للفرامل EBD، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، فوانيس ضباب أمامية، نظام تنبيه قائد السيارة في حالة تشتيت الإنتباه.

كما زودت بكاميرا بزاوية 360 درجة، نظام ركن السيارة آليًا، مرايات جانبية يمكن التحكم بها كهربائيًا، فتحة سقف بانورامية، مثبت للسرعة.

وتحتوي مقصور DS7 على عدد كبير من وسائل الرفاهية والترفية، متمثلة في، خاصية المفتاح الذكي لتشغيل وإيقاف المحرك، مشغل أقراص مدمجة، مدخل وصلات USB-AUX، خاصية التوصيل بالأجهزة الذكية لاسلكياً - بلوتوث، شاشة قياس 12 بوصة تعمل باللمس، التحكم في ارتفاع كرسي السائق أوتوماتيكيًا، كمبيوتر رحلات، تحكم في بعض الوظائف من خلال عجلة القيادة.

وتقدم سيارة DS موديل 2019 الفاخر بأربع فئات مختلفة التجهيزات والكماليات، تبدأ من 598.000 جنيه لفئة Be Chic، و678.000 جنيه لفئة Be Performance، أما الفئة الثالثة Performance line قدمها عز العرب بسعر رسمي 698.000 جنيه، بينما يصل سعر الفئة الأعلى تجهيزاً Performance plus إلى 738.000 جنيه.

أما الفئة الأعلى تجهيزًا موديل 2018 من Grand Chic تقدم بسعر رسمي 870.000 جنيه.

ستروين C5 AIR CROSS

تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، مزودة بمحرك توربيني مكون من أربع أسطوانات سعة 1.6 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، بقوة 165 حصان، مع عزم أقصى 240 نيوتن متر.

وتتسارع سيارة ستروين الجديدة من الثبات بسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 9.9 ثانية، ويمكن أن تصل إلى سرعة قصوى 200 كيلومتر في الساعة، وتستهلك في المتوسط 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

وتقف السيارة الجديدة على عجلات رياضية قياس 17-18 بوصة، وتتسع مساحة تخزينها الخلفية -الشنطة- حتي 670 لتراً.

وتقدم سيارة سيتروين الجديدة بمواصفات أمان قياسية تتمثل في 6 وسائد وستائر هوائية لحماية الركاب عند وقوع تصادم، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج EBD لتوزيع قوة الفرامل إلكترونيًا، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، نظام المساعدة على الطرق الصاعدة HSA، التنبيه في حالة الخروج عن المسار، كاميرا خلفية، نظام مراقبة ضغط الإطارات، نظام رصد النقاط العمياء مستشعرات ركن أمامية وخلفية، كاميرا خلفية، ونظام فرامل الطوارئ الأوتوماتيكي.

وتأتي مقصورة السيارة مزودة بلوحة عدادات رقمية لعرض البيانات أمام السائق قياس 12.3 بوصة، ومقاعد بخاصية التحكم الكهربائي، مع خاصية التدليك متعدد النقاط.

وقدم الصانع الفرنسي مقصورة السيارة الجديدة بباقة من الكماليات الترفيهية المميزة تضم، شاشة لمسية قياس 8 بوصة، مثبت للسرعة، مشغل أقراص مدمجة، مدخل توصيل USB، خاصية المفتاح الذكي لتشغيل وإيقاف السيارة بضغطة زر، خاصية توصيل الهواتف الذكية لا سلكياً بتقنية - بلوتوث، وعجلة قيادة يمكن من خلالها التحكم في بعض الوظائف، مكيف هواء أتوماتيكي بخاصية DUAL ZONE، خاصية Paddle Shift المثبتة خلف عجلة القيادة التي يمكن التحكم من خلالها بناقل الحركة.

وتنطلق بثلاث فئات مختلفة التجهيزات والكماليات بأسعار تبدأ من 439.000 جنيه، وتقدم الفئة الثانية بسعر رسمي 489.000 جنيه، بينما تباع الفئة الأعلى تجهيزا بسعر رسمي 539.000 جنيه.

أوبل جراند لاند

مزودة بنفس المحرك سعة 1.6 لتر مزود بشاحن تيربو بقوة 165 "حصان" مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

وبفضل محركها القوي تستطيع جراند لاند الانطلاق من الثبات بسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 9.4 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوى 210 كيلومترات في الساعة، وتستهلك في المتوسط 7 لترات من الوقود لكل 100 كيلومتر.

وتقف السيارة الألمانية على عجلات رياضية قياس 17-18-19 بوصة، وتتسع مساحة تخزينها الخلفية -الشنطة- حتي 670 لتراً.

وتتميز السيارة بامتلاكها مقاعد طبية لمرضى العمود الفقري، كما تمتاز مقاعدها بخاصية المساج والتبريد والتدفئة، ذلك فضلًا عن قدرتها على مساعدة السائق من خلال حساسات الركن، كاميرا خلفية، ومثبت السرعة المتطور والمصابيح الأمامية بخاصية "الليد" القادرة على ضبط نفسها تلقائيًا.

وزودت السيارة بباقة كبيرة من وسائل الأمان تتمثل في وسائد وستائر هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج EBD لتوزيع قوة الفرامل إلكترونيًا، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، نظام المساعدة على الطرق الصاعدة HSA.

وزود جراند لاند بباقة من الكماليات الترفيهية تضم شاشة لمسية قياس 7 بوصة، مشغل أقراص مدمجة، مدخل توصيل USB، خاصية المفتاح الذكي لتشغيل وإيقاف السيارة بضغطة زر، خاصية توصيل الهواتف الذكية لا سلكياً بتقنية - بلوتوث، وعجلة قيادة يمكن من خلالها التحكم في بعض الوظائف، مكيف هواء أتوماتيكي بخاصية DUAL ZONE.