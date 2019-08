إيفا لونجوريا وأبطال فيلم "Dora" بالعرض الأول في لوس أنجلوس

حضرت أمس النجمة العالمي إيفا لونجوريا العرض الأول لفيلمها الجديد " Dora & The Lost City of Gold " الذي اقيم في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الامريكية .

وحضر إيضا عرض الفيلم مع ايفا لونجوريا مع ايزابيل مونير ذات الـ ( 18 عام ) و التقطت النجمتين عدد من الصور قبل بدء العرض، كما حضر أيضا ماريو لوبيزوميشال بينا وغيرهم .

تدور أحداث الفيلم حول " درة " وهي مستكشفة ذكية في سن المراهقة، تقود صديقاتها في مغامرة لإنقاذ والديها وحل اللغز وراء مدينة ذهب ضائعة، وشارك في بطولة " Dora and the Lost City of Gold " عدد كبير من النجوم العالمين من أبرزهم إيفا لونجوريا و إيزابيلا مونير ومايكل بينا، وغيرهم .