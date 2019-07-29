محاكمة الرئيس المعزول (البشير) بمجمع المحاكم ببحري

تفيد معلومات مصادر بأن الاختيار قد وقع على أن تكون محاكمة الرئيس المعزول عمر حسن أحمد البشير بمجمع المحاكم ببحري بالقاعة الكبرى بالطابق الثالث، حيث يمتاز مجمع المحاكم ببحري بموقع استراتيجي يتيح فرص التأمين بشكل أكبر من بقية المجمعات.

وكان الاختيار الأول لمجمع محاكم الأراضي بالديم إلا أن الاختيار الأخير حدد بمجمع المحاكم ببحري رغم وجود إشكالية، وحدد القاعة بالطابق الثالث وسوف يتم تنظيم القاعة وتأمين المحكمة للبدء في أولى الجلسات التي ستحدد خلال هذا الأسبوع وسوف يتم اختيار قاضي استئناف لتولي رئاسة المحكمة.

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ويترافع عن الرئيس المعزول بحسب صحيفة الدار، عدد كبير من المحامين، وكان المجلس العسكري قد أعلن رفضه لتسليمه إلى المحكمة الجنائية ومحاكمته داخلياً، كما أن هنالك إجراءات ضد قيامه بانقلاب على النظام الديمقراطي في العام 1989 مع رموز الجبهة الإسلامية تم فيه استجواب الصادق المهدي الذي كان رئيساً للوزراء عند انقلاب الإنقاذ وسوف يتم تنظيم دخول الإعلاميين وفق الضوابط التي تضعها المحكمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)