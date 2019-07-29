تأجيل عمليات التحقق حول مزاعم إنتهاكات تجنيد الأطفال

التاريخ: 29-يوليو-2019
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كشف مصدر مطلع عن تأجيل عمليات التحقق في مزاعم إنتهاكات تجنيد الأطفال من قبل قوات الدعم السريع في السودان واليمن.
أعلن المصدر تأجيل عمل الآلية الوطنية الخاصة بالتحقق حول تلك المزاعم لولاية جنوب دارفور والتي أختيرت لتكون أول ولايات دارفور لتنفيذ عمليات التحقق إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى , وذلك لإكمال الترتيبات الإدارية الخاصة بالزيارة, بجانب التدريب على آليات التحقق بواسطة فريق عمليات التحقق.
وأكد المصدر الذي فضل حجب اسمه لصحيفة الأخبار إستعداد قوات الدعم بالميدان لاستقبال مهمة التحقق في أي وقت بعد إكتمال الترتيبات الإدارية.
وكان من المتوقع أن تبدأ الآلية الوطنية التي تم تكوينها من الأمم المتحدة واليونسيف وحكومة السودان, عملها في التاسع عشر من الشهر الجاري, بالوقوف ميدانياً من مزاعم انتهاكات تجنيد الأطفال.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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