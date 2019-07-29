مباحثات بين “حميدتي” و”السيسي” بالقاهرة اليوم

يبدأ نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن محمد حمدان دقلو “حميدتي” اليوم، زيارة هي الأولى إلى العاصمة المصرية القاهرة، يتوقع أن تستغرق يومين.

ويلتقي “حميدتي” خلال الزيارة بالرئيس المصري المشير عبد الفتاح السيسي، ويتوقع أن تبحث الزيارة مسارات الأوضاع والمستجدات على الساحة السودانية، بجانب العلاقات الثنائية وسبل تطوريها.

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وطبقاً لمصادر فان الزيارة مقرر لها يومين، لكن المصادر لم تستبعد عودة “حميدتي” مساء اليوم. وبحسب صحيفة الصيحة فإن أعضاء اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الذين درجوا على مرافقة “حميدتي” في زيارته الخارجية، لن يكونوا في رفقته اليوم ، وإنما سيرافقه بعض المسؤولين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)